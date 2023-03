Mit den NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder starten die deutschen Basketballer in Bonn gegen Schweden ihre Vorbereitung auf die diesjährige WM.

Köln (SID) - Mit den NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder starten die deutschen Basketballer in Bonn gegen Schweden ihre Vorbereitung auf die diesjährige WM. Am 5. August und damit gut drei Wochen vor Beginn des Highlights in Indonesien, Japan und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) steht das Länderspiel auf dem Programm.

Der Lehrgang beginnt bereits am 31. Juli. Vor dem Duell im Telekom Dome wird es einen internen Test gegen die Schweden geben. "Das ist eine richtig gute Situation für uns. Wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft, die deutlich stärker besetzt sein wird als in der WM-Qualifikation", sagte Bundestrainer Gordon Herbert: "Wir werden mit 16 oder 17 Spielern starten und dann schnell auf unser World-Cup-Team mit zwölf Spielern reduzieren."

Nach dem Auftakt folgt der Supercup in Hamburg, beim Viererturnier sind China, Kanada und Neuseeland zu Gast (12. und 13. August). Anschließend spielt EM-Bronzegewinner Deutschland beim "USA Basketball Showcase Abu Dhabi" (18. bis 20. August) gegen Olympiasieger USA und den zweimaligen Europameister Griechenland.