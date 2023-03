Berlin (SID) - Die deutschen Basketballer treffen in der heißen Phase der WM-Vorbereitung auf hochkarätige Gegner. In Abu Dhabi spielt der EM-Bronzegewinner unmittelbar vor Turnierbeginn gegen Olympiasieger USA und den zweimaligen Europameister Griechenland. Der so genannte "USA Basketball Showcase Abu Dhabi" (18. bis 20. August) findet auf Einladung des US-Verbandes statt.

"Auf der einen Seite gibt uns die Reise nach Abu Dhabi die Gelegenheit, eine neue Kultur kennenzulernen. Aber das Wichtigste für uns ist natürlich, dass wir vor dem World Cup mit den USA und Griechenland gegen zwei sehr, sehr gute Teams spielen können", sagte Bundestrainer Gordon Herbert: "Das sind zwei großartige Testspiele. Beide Teams sind hervorragende 'Messstäbchen' für uns."

Die diesjährige Weltmeisterschaft wird in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) ausgetragen. Am 29. April erfährt der Deutsche Basketball Bund (DBB) in Manila/Philippinen, wie die Gruppengegner heißen und in welchem Land in der Vorrunde gespielt wird.

Gegen Griechenland geht es für die DBB-Auswahl in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 18. August, gegen Rekordweltmeister USA am 20. Das Duell USA-Griechenland ist für den 19. August angesetzt. Die Vereinbarung gaben die drei beteiligten Verbände am Mittwoch in Berlin bekannt.