Bundestrainer Gordon Herbert setzt in der Vorbereitung für die Basketball-Weltmeisterschaft im Spätsommer auf alle zwölf EM-Helden um Kapitän Dennis Schröder sowie die NBA-Profis Maximilian Kleber ( Dallas Mavericks) und Moritz Wagner ( Orlando Magic). Im noch 18-köpfigen Aufgebot fehlt wie erwartet Isaiah Hartenstein ( New York Knicks) als einziger Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga.

"Wir haben eine großartige Gruppe, die ins Trainingslager kommt. Jeder zeigt großes Engagement. Jeder dieser Spieler möchte sein Land auf höchstem Niveau vertreten", sagte Herbert und gab ein großes Ziel aus: "Wir spielen bei der Weltmeisterschaft um eine Medaille."

Vor dem Turnier muss der Kanadier seinen Kader auf zwölf Spieler reduzieren. Die 19. WM findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft in der kniffligen Vorrundengruppe E in Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland.

Abgesehen von Kleber, der für die EuroBasket 2022 nach einer von Verletzungen geprägten NBA-Saison abgesagt hatte und Moritz Wagner, der sich in der Vorbereitung verletzte und ausfiel, werden die Bronzemedaillen-Gewinner von Berlin durch David Krämer (Löwen Braunschweig), Leon Kratzer ( Telekom Baskets Bonn), Isaac Bonga (Bayern München) und Oscar Da Silva (FC Barcelona/Spanien) ergänzt. - Das DBB-Aufgebot im Überblick:

Isaac Bonga, Andreas Obst, Niels Giffey, Nick Weiler-Babb (alle Bayern München), Oscar Da Silva (FC Barcelona/Spanien), Justus Hollatz (CB Breogan/Spanien), Maximilian Kleber ( Dallas Mavericks), David Krämer (Löwen Braunschweig), Leon Kratzer ( Telekom Baskets Bonn), Maodo Lo, Johannes Thiemann (beide Alba Berlin), Dennis Schröder (vereinslos), Christian Sengfelder ( Brose Bamberg), Daniel Theis ( Indiana Pacers), Johannes Voigtmann (Olimpia Mailand/Italien), Franz Wagner, Moritz Wagner (beide Orlando Magic), Jonas Wohlfarth-Bottermann ( Hamburg Towers)