Zuschauerrekord bei der Basketball-WM: 38.115 Fans haben am Freitag das Auftaktspiel des Co-Gastgebers Philippinen gegen die Dominikanische Republik in der Philippine Arena in Bocaue bei Manila besucht. Damit fiel die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 1994, als 32.616 Besucher das WM-Finale USA gegen Russland in Toronto gesehen hatten.

Die Philippine Arena, mit einem Fassungsvermögen von bis zu 55.000 Zuschauern die größte Indoor-Arena der Welt, wurde jedoch nur am Eröffnungsspieltag genutzt. Die übrigen Spiele auf den Philippinen finden im Araneta Coliseum und in der Mall of Asia Arena statt, in der auch die komplette K.o.-Runde abgehalten wird.

In der Gruppenphase und Zwischenrunde wird außerdem in Indonesiens Hauptstadt Jakarta und auf der japanischen Insel Okinawa gespielt, wo die deutsche Nationalmannschaft ihre Partien absolviert.