London (SID) - Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury wird seinen WM-Titel nun doch gegen Dillian Whyte verteidigen. "Oh mein Gott! Dillian Whyte hat den Vertrag über acht Millionen Dollar unterschrieben. Was für eine Überraschung!", sagte der britische Boxstar Fury mit deutlicher Ironie in der Stimme in einem Instagram-Video.

Landsmann Whyte hatte als offizieller Herausforderer des WBC-Champions lange mit der Unterschrift gewartet und dem Vernehmen nach über seinen Promoter vertragliche Anpassungen vornehmen lassen. Der Titelkampf soll am 23. April im Wembley-Stadion von London stattfinden.

Fury (31 Siege in 32 Profikämpfen) geht als klarer Favorit in den Fight gegen Whyte (28 von 30), der in seiner Karriere schon von Alexander Powetkin (Russland) und Ex-Weltmeister Anthony Joshua (Großbritannien) geschlagen wurde.