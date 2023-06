Europameister Nelvie Tiafack (24) und Irina Schönberger (28) haben bei den Europaspielen in Krakau Bronze im Boxen sicher.

Europameister Nelvie Tiafack (24) und Irina Schönberger (28) haben bei den Europaspielen in Krakau Bronze im Boxen sicher. Tiafack setzte sich im Superschwergewicht knapp nach Punkten gegen Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui ( Spanien) durch, Schönberger ließ in der Klasse bis 75 Kilo der Tschechin Monika Langerova ( Tschechien) keine Chance. Sollten Tiafack und Schönberger ins Finale einziehen, hätten sie ihr Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sicher.

Im Viertelfinale ausgeschieden sind hingegen Alexander Okafor (bis 92 Kilogramm) und Magomed Schachidov (bis 71 Kilogramm).