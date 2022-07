Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Schwergewichtler Tom Schwarz muss wegen Corona eine Zwangspause einlegen. Wie sein Magdeburger Boxstall mitteilte, sei der 28-Jährige positiv auf das Virus getestet worden und könne deshalb nicht am 29. Juli gegen Emir Ahmatovic antreten. Der im Kosovo geplante Kampf um den vakanten WBA-Continental-Titel solle zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden.

Schwarz hatte seinen bislang größten Fight am 15. Juni 2019 im MGM Grand von Las Vegas gegen Tyson Fury, diesen verlor er durch Technischen K.o. in der zweiten Runde allerdings klar. Es ist in 27 Profikämpfen seine einzige Niederlage, zuletzt holte er wieder drei K.o.-Siege in Serie.