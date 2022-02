Box-Manager Bernd Bönte sorgt sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine um seine beiden ehemaligen Schützlinge Witali und Wladimir Klitschko.

Hamburg (SID) - Box-Manager Bernd Bönte sorgt sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine um seine beiden ehemaligen Schützlinge Witali und Wladimir Klitschko. "Die beiden werden für die Freiheit der Ukraine kämpfen. Wladimir und Witali Klitschko werden alles tun, was möglich ist", sagte Bönte im Interview mit Sports Illustrated: "Weiter will ich gar nicht denken, weil ich diese Situation von außen gar nicht einschätzen kann. Aber wie jeder weiß, sind die beiden keine Maulhelden."

Bönte begleitete das Brüder-Paar aus der Ukraine auf dem Weg zu Weltmeistern im Schwergewicht und Stars des Boxens, Witali ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. "Ich habe beiden geschrieben. Ich hätte sie auch anrufen können, aber Wladimir und Witali haben im Moment ganz andere Sorgen", sagte Bönte: "Ich habe ihnen ganz persönlich mitgeteilt, was ich über diesen Krieg denke und wie ich mit ihnen fühle. Das tut mir einfach weh. Aber nicht nur für die beiden, sondern durch meine engen Verbindungen auch für das ganze Land."