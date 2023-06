Der seit fast drei Jahren vom IOC suspendierte Weltboxverband IBA kämpft um seine Wiederaufnahme und stellt Fortschritte in den Fokus.

Der seit fast drei Jahren vom IOC suspendierte Weltboxverband IBA kämpft um seine Wiederaufnahme und hat am Dienstag einen Bericht an das Internationale Olympische Komitee veröffentlicht. Das Schreiben der IBA, die von angeblich erfolgreichen Reformen berichtet, war bereits am 5. Mai vorgelegt worden.

Die Veröffentlichung sei geschehen, um eine "vollständige Transparenz des laufenden Prozesses zu gewährleisten", hieß es in der IBA-Mitteilung. Der Verband sei "der festen Überzeugung, dass er alle notwendigen Kriterien erfüllt, um Teil der olympischen Bewegung zu sein, einschließlich guter Führung, Finanzen und sportlicher Integrität".

Laut IBA beleuchtet der Bericht alle in den vergangenen beiden Jahren durchgeführten Reformen. "Wir sind äußerst stolz auf alle Fortschritte, die wir gemacht haben", sagte IBA-Generalsekretär George Yerolimpos, die IBA sei "ein Vorbild für internationale Sportverbände. Wir hoffen aufrichtig, dass das IOC den 400-seitigen Bericht vollständig gelesen hat, um eine richtige und ausgewogene Entscheidung über die Zukunft des Boxens zu treffen."

Zuletzt hatten im Kampf um den olympischen Fortbestand ihres Sports mehrere nationale Verbände den neuen internationalen Verband World Boxing gegründet. Darunter der Deutsche Boxsport-Verband ( DBV). Als Reaktion wurde der DBV von der IBA suspendiert.

Das IOC hat angekündigt, der IBA die Ausrichtung des Olympischen Boxwettbewerbs für die Spiele 2024 in Paris inklusive Qualifikationswettkämpfe zu entziehen. Die IBA und ihr russischer Präsident Umar Kremlew hatten mehrfach für Negativschlagzeilen gesorgt.

Seit 2019 ist die IBA wegen "mangelnder finanzieller Transparenz" und "fehlender Integrität der Schiedsprozesse" suspendiert. Aus dem Programm für Los Angeles 2028 wurde Boxen gestrichen, in Tokio 2021 organisierte eine vom IOC eingesetzte Taskforce die Wettkämpfe. Gleiches ist für Paris 2024 geplant.