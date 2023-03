Berlin (SID) - Der frühere Box-Weltmeister und Klitschko-Bezwinger Anthony Joshua wird im Falle einer Niederlage in seinem anstehenden Comeback-Kampf seine Karriere beenden. Dies sagte der 33 Jahre alte Brite der Daily Mail. "Ich werde zurücktreten, wenn ich verliere", sagte Joshua: "Wenn die Leute wollen, dass ich aufhöre, dann höre ich auf. Ich werde nicht kämpfen, wenn die Leute das nicht wollen."

Am Samstag (22.00 Uhr/DAZN) fordert der zweifache Schwergewichts-Champion den US-Amerikaner Jermaine Franklin (21 Siege in 22 Kämpfen, eine Niederlage) in London zu einem Aufbaukampf. Nachdem Joshua 2021 die Titel der Verbände WBA, WBO und IBF an Alexander Usyk verloren hatte, unterlag er dem Ukrainer im Vorjahr auch im Rückkampf. Joshuas letzter Sieg stammt aus dem Dezember 2020, als er den Bulgaren Kubrat Pulew K.o. geschlagen hatte.

Mit dem Gedanken an den Ruhestand schien sich Joshua (24 Siege in 27 Kämpfen, drei Niederlagen) derweil bereits anzufreunden. "Ich weiß, wenn ich im Ruhestand bin, werde ich mich entspannen. Ich werde denken, f*ck alle. Ich bin fertig", sagte er: "Ihr setzt mich so sehr unter Druck, wenn ich fertig bin, werden die Ketten weg sein. Ich werde lachen und das Leben lieben."

Joshua hatte besonders nach seiner spektakulären Titelverteidigung im Jahr 2017, als er Box-Ikone Wladimir Klitschko in die Rente schickte, als künftiger Dominator der Königsklasse gegolten. Sein Abstieg begann jedoch schon im Juni 2019 mit der völlig überraschenden K.o.-Niederlage gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz Jr., wobei Joshua seine Gürtel damals im Rückkampf sechs Monate später zurückerobern konnte.

Als ihm dies gegen Usyk im vergangenen August nicht hatte gelingen wollen, zeigte Joshua Nerven. Erst warf er nach dem Kampf Usyks Gürtel aus dem Ring, ehe er zu einer merkwürdigen Rede ansetzte und später auf der Pressekonferenz in Tränen ausbrach.