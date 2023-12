Box-Europameister Agit Kabayel hat auch seinen 24. Profi-Kampf im Schwergewicht gewonnen und sich damit für einen WM-Fight in Stellung gebracht.

Der deutsche Box-Europameister Agit Kabayel hat auch seinen 24. Profi-Kampf im Schwergewicht gewonnen und sich damit für einen möglichen WM-Fight in Stellung gebracht. Der 31-Jährige besiegte am Samstag im saudi-arabischen Riad den zuvor ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow durch technischen K.o. in der vierten Runde und empfahl sich im Vorprogramm der Ex-Weltmeister Anthony Joshua und Deontay Wilder erfolgreich für höhere Aufgaben.

"Ich habe die Welt geschockt, was?", sagte Kabayel, der Machmudow dreimal auf den Boden schickte: "Wenn man vorher mit zehn Leuten gesprochen hätte, hätten neun davon nicht gedacht, dass ich gewinne. Wenn ihr mir jetzt eine weitere große Chance gebt - ich bin bereit."

Der Bochumer Kabayel hatte im März gegen den Kroaten Agron Smakici den Europameistertitel gewonnen, in Riad wollte er "der Welt zeigen, dass ich da oben hingehöre und aus welchem Holz ich geschnitzt bin."

Kabayel war Teil einer aufsehenerregenden Fight-Card in Riad. Unter dem Motto "Day of Reckoning" (Tag der Abrechnung) trafen im Anschluss die ehemaligen Weltmeister Deontay Wilder und Joseph Parker ( USA) aufeinander, dabei gewann der Neuseeländer Parker einstimmig nach Punkten. Direkt danach stiegen der britische Klitschko-Bezwinger Joshua und der Schwede Otto Wallin in den Ring.

Nach dem Event am Samstag steht das Schwergewicht vor einer Neu-Ordnung. Am 17. Februar treffen WBC-Titelträger Tyson Fury und WBA-, IBF- und WBO-Champion Alexander Usyk in Riad zum großen Vereinigungskampf um den Status des unumstrittenen Weltmeisters aufeinander.