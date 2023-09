Bei ihrem Heimspiel in Frankfurt/Main hat Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Katharina Dalisda für eine Premiere gesorgt. Als erste Deutsche sicherte sich die 31 Jahre alte Lokalmatadorin einen Titel bei Europas größter MMA-Promotion "Oktagon MMA". Im Hauptkampf des Abends setzte sich Dalisda im Strohgewicht gegen die Australierin Jacinta Austin durch.

Rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die elf Duelle am Samstagabend beim Event "Oktagon 46" in der Frankfurter Festhalle. Neben Dalisda feierte auch der Düsseldorfer Kerim Engizek einen Sieg. Bei seinem Oktagon-Debüt schlug er den Argentinier Matias Juarez, ihm gelang damit sein zwölfter Erfolg nacheinander.

Bereits zum dritten Mal war "Oktagon MMA" in der Mainmetropole zu Gast. Beim nächsten Event in Deutschland am 18. November werden bis zu 20.000 Fans in der Kölner Arena erwartet. "Das ist der nächste Schritt auf der Reise. Wir müssen Pionierarbeit leisten", sagte Philipp Masurat, Deutschland-Chef von Oktagon, bei der "SID MixedZone".

Das Ziel sei, "dass wir in Zukunft Fußballstadien füllen und die Begeisterung auf ein neues Level heben - vielleicht mit 50.000 bis 60.000 Leuten", sagte er. Es gehe darum, "Vorurteile" abzubauen: "Man muss den Leuten in Deutschland noch erklären, dass dahinter noch viel, viel mehr steckt als Blut und Gewalt."