Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm will sein Event samt Revanche gegen Sükrü Altay in Ludwigsburg nicht nur für seinen eigenen Kampf nutzen.

Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm will seinen Rückkampf gegen Sükrü Altay in Ludwigsburg nutzen, um die Jugend in seinem Sport zu fördern. "In Ludwigsburg werden viele talentierte Boxer im Ring stehen. Wir wollen dem Boxsport neues Leben einhauchen", sagte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Kampfes am 2. Dezember.

Neben der Revanche gegen Altay, den Sturm im ersten Kampf im Februar glanzlos nach Punkten bezwungen hatte, sollen elf Vorkämpfe bei dem Event stattfinden. "Mit dem Kampf starten wir einen weiteren Versuch voranzukommen, damit Talente künftig vor dem Publikum kämpfen, das sie verdienen", sagte Sturm. Den Talenten solle eine "attraktive Plattform" geboten werden: "Ihre Visitenkarte müssen sie aber selbst abgeben."

Der ehemalige Weltmeister im Mittelgewicht misst dem Event deshalb große Bedeutung bei. Das Ganze könnte "für die Zukunft entscheidend werden, wie es mit dem deutschen Boxsport weitergeht", sagte Sturm.