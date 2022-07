Mainz (SID) - Mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Athletic Bilbao hat Fußball-Bundesligist Mainz 05 seine Serie von Testspielen abgeschlossen. Den Führungstreffer für die Basken erzielte in einer Partie über 120 Minuten Nico Williams in der 40. Minute, ehe Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes in den Schlusssekunden noch für den Gleichstand sorgte.

Erst wird es für die Mannschaft von Trainer Bo Svensson am 31. Juli (18.00 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals. Das Team trifft auswärts auf den Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue.