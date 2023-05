Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich vorzeitig für weitere drei Jahre die Dienste von U19-DFB-Pokalsieger Damion Downs gesichert und diesem mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Teenager hatte am Sonntag beim 4:3 im Endspiel gegen Schalke 04 zweimal getroffen und dabei auch das Siegtor erzielt.

Der Kontrakt mit einer Laufzeit bis 2026 wurde bereits vor dem Pokalfinale vom 18-Jährigen unterschrieben. Dies gaben die Rheinländer am Dienstag bekannt.

"Wir freuen uns, dass wir diesen Weg gemeinsam mit Damion weitergehen können und sind überzeugt davon, dass er mit unserem Trainerteam die nächsten Schritte in Richtung Profifußball gehen kann", sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung des FC. Downs ergänzte: "Mit dem U19-DFB-Pokalsieg und der Unterschrift ist es die bislang schönste Woche meines Lebens. Ich werde weiterhin alles dafür geben, um in Zukunft auch in der Bundesliga Einsätze zu bekommen."