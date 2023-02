Frankfurt am Main (SID) - Der 1. FC Köln muss für das Fehlverhalten einiger Fans im Derby gegen Bayer Leverkusen tief in die Tasche greifen: Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag mitteilte, wird der Bundesliga-Elfte mit Geldstrafen in Gesamthöhe von 119.500 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 39.500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Kurz vor Beginn der Partie im November hatten Effzeh-Fans massiv Pyrotechnik abgebrannt, unter anderem waren ganze Feuerwerksbatterien zum Einsatz gekommen. Im Normalfall wären dafür vom DFB-Kontrollausschuss 237.000 Euro Geldstrafe beantragt worden.

Da der Klub allerdings Täter identifizieren konnte, reduziert sich die Geldstrafe um 50 Prozent auf 118.500 Euro. Weitere 1000 Euro kommen aus der Bundesligapartie bei Hertha BSC hinzu. Die Urteile sind rechtskräftig.