Bremen (SID) - Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat den Vertrag mit dem österreichischen Mittelfeldspieler Romano Schmid vorzeitig verlängert, gab allerdings die genaue Laufzeit des neuen Kontraktes nicht bekannt. "Romano hat sich zu einem festen Bestandteil in unserer Mannschaft entwickelt", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting beim SV Werder.

Schmid ergänzte: "Der ausschlaggebende Grund war, dass wir als Verein und als Mannschaft viel vorhaben, und ich glaube, dass ich ein großer Teil davon bin."

Der 22-Jährige war im Jahr 2019 von RB Salzburg an die Weser gewechselt und direkt an den Wolfsberger AC ausgeliehen worden. 2020 folgte der endgültige Transfer nach Bremen. Für die Hanseaten kam er bislang 22-mal in der 1. Bundesliga zum Einsatz, in der 2. Liga stehen 26 Spiele und drei Tore für Schmid zu Buche.