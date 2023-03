Die 36 Fußball-Profiklubs werden am 26. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga ein Zeichen gegen Rassismus setzen.

Köln (SID) - Die 36 Fußball-Profiklubs werden am 26. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Wie die Fußball Liga" itemprop="name" />Deutsche Fußball Liga ( Fußball Liga" itemprop="name" />DFL) am Dienstag mitteilte, soll die Botschaft "Stop Racism" im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus nach der Länderspielpause "unter anderem in den Stadien aller Heimspielorte, bei Übertragungen von Medienpartnern und auf digitalen Kommunikationskanälen verbreitet" werden.

Bei den Partien des 26. Spieltags, wenn auch das Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (1. April) ansteht, wird eine spezielle Ballstele mit dem von der Fußball Liga" itemprop="name" />DFL gestalteten Stop-Racism-Logo zu sehen sein, auch der Spielball wird dieses Emblem tragen. Bereits am kommenden Wochenende (25./26. März) soll die Botschaft auch beim Finale um die VBL Club Championship in Köln, der deutschen Klub-Meisterschaft im eFootball, transportiert werden.