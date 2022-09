Thomas Müller hat in der Liste der meisten Pflichtspiele für den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München Oliver Kahn überholt.

Berlin (SID) - Thomas Müller hat in der Liste der meisten Pflichtspiele für den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München den heutigen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn überholt. Der deutsche Nationalspieler absolvierte am Samstag gegen Union Berlin seinen 633 Einsatz für die Bayern. In der 62. Minute kam Müller für Jamal Musiala ins Spiel. Nur Sepp Maier liegt mit 689 Spielen vor dem 32 Jahre alte Offensivspieler.

Sein Debüt hatte Müller am 15. August 2008 in der Bundesliga gegen den Hamburger SV gegeben.

Die meisten Pflichtspiele für Bayern München:

1. Sepp Maier - 689 Spiele

2. Thomas Müller - 633

3. Oliver Kahn - 632

4. Gerd Müller - 599

5. Franz Beckenbauer - 565

...

11. Manuel Neuer - 478

*Spieler noch aktiv