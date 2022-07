Leipzig (SID) - Stürmer Yussuf Poulsen wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig länger fehlen als zunächst erwartet. Wie der Verein am Freitag mitteilte, leidet der dänische Nationalspieler an einer offenbar hartnäckigen Muskelverletzung im linken Adduktorenbereich. Bislang war davon ausgegangen worden, dass der 28-Jährige im August wieder einsatzbereit sein könnte.

Bereits in der vergangenen Saison hatte der Angreifer beim Saisonauftakt gefehlt, wegen eines Muskelfaserrisses verpasste er zudem sechs Ligaspiele im November und Dezember 2021. In 24 Einsätzen in der Bundesliga 2021/22 gelangen dem Stürmer sechs Tore.