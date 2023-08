Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat einen Bericht über ein mögliches neues Angebot für Starangreifer Randal Kolo Muani zurückgewiesen. "Es gibt keinen neuen Stand", sagte der 42-Jährige nach dem 1:1 (0:1) in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05. Zuvor hatte Sky über eine neue Offerte von Paris St. Germain über 80 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen berichtet.

"Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen", sagte Krösche am Sonntag: "Man wird sehen, was sich in den nächsten Tagen entwickelt." Ein erstes Angebot aus Paris über 65 bis 70 Millionen Euro hatte die SGE abgelehnt. Das Transferfenster schließt am Freitagabend.

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller wollte zur Personalie Kolo Muani nicht mehr viel sagen. "Wir müssen abwarten", meinte er: "Es ist für uns alle schön, wenn der 1. September und eine Entscheidung da ist." Der Frage nach einer möglichen Deadline für einen Verkauf von Kolo Muani wich Krösche aus.

Dagegen steht offenbar ein Transfer von Offensivspieler Jesper Lindström bevor. "Man kann davon ausgehen, dass da in den nächsten Tagen etwas passiert", sagte Toppmöller. Ähnlich äußerte sich auch Krösche. Zuletzt war Lindström mit mehreren italienischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden.