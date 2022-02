Stuttgart (SID) - Nach einem positiven Corona-Test steht der ägyptische Fußball-Nationalspieler Omar Marmoush dem VfB Stuttgart im Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung. Wie die Schwaben am Freitag mitteilten, befindet sich der vollständig geimpfte Offensivspieler in häuslicher Isolation, nachdem er nach seiner Rückkehr vom Afrika Cup aus Kamerun zunächst negativ getestet worden war.

Im Abstiegskampf müssen die Stuttgarter ebenfalls nach einem positiven Corona-Test erst einmal auch auf Verteidiger Waldemar Anton verzichten.