So ersatzgeschwächt wie noch nie in diesem Jahr muss Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt antreten.

Bremen (SID) - So ersatzgeschwächt wie noch nie in diesem Jahr muss Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt antreten. Zusätzlich zu drei verletzten Akteuren meldete sich bei den Hanseaten auch noch Mittelfeldspieler Christian Groß krankheitsbedingt ab. Leonardo Bittencourt ist für die Partie bei den Hessen gelbgesperrt.

Nationalspieler Niclas Füllkrug trainierte am Donnerstag individuell, soll aber gegen den Bundesliga-Sechsten zur Verfügung stehen. "Niclas hat am Mittwoch einen Schlag abbekommen. Ich gehe aber davon aus, dass wir ihn am Freitag wieder auf dem Trainingsplatz sehen", sagte Werder-Trainer Ole Werner.