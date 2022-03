Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss abermals für längere Zeit auf seinen Stammspieler Felix Uduokhai verzichten. Untersuchungen beim Verteidiger haben laut den Schwaben ergeben, dass zwei Bänder im Sprunggelenk beschädigt seien. Über die erwartete Ausfallzeit machte der FCA keine Angaben.

Der 24-Jährige war mit Beginn der Rückrunde erst von einer monatelangen Pause zurückgekehrt. Beim 1:0-Sieg am vergangenen Freitag in Bielefeld wurde er wegen der Verletzung, die er sich bei einem Duell mit Patrick Wimmer zuzog, in der 33. Minute ausgewechselt.