Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss wegen eines Fan-Vergehens 26.000 Euro bezahlen. Diese Strafe verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag. Davon können 8600 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden, was dem DFB bis zum 31. März 2023 nachzuweisen wäre.

In der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim TuS BW Lohne (4:0) hatten Augsburger Fans Ende Juli insgesamt 26 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.