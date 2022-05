Niklas Dorsch hat am Samstag am letzten Saisonspieltag beim 2:1 gegen Absteiger SpVgg Greuther Fürth einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

Augsburg (SID) - Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat am Samstag am letzten Saisonspieltag beim 2:1 gegen Absteiger SpVgg Greuther Fürth einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Das gab der FCA am Sonntag bekannt.

"Dorschi, du bist ein Kämpfer - komm schnell wieder zurück", twitterten die Schwaben. Dorsch war in der 39. Spielminute ausgewechselt worden.