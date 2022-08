Leverkusen (SID) - Flügelstürmer Karim Bellarabi wird dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen voraussichtlich sechs Wochen lang fehlen. Wie Bayer mitteilte, ist beim 32 Jahre alten Flügelstürmer bei einer MRT-Untersuchung am Montag ein Außenmeniskusriss im linken Knie diagnostiziert worden. Bellarabi, der wegen muskulärer Probleme bereits die Bundesliga-Partie am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg (1:2) verpasst hatte, wird noch in dieser Woche operiert.