Bremen (SID) - Ein Baudienstleister aus Verden an der Aller (Matthäi) wird neuer Trikotsponsor beim Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen. Das Unternehmen tritt mit Beginn der Saison 2023/24 nach elf Jahren die Nachfolge eines Geflügelwirtschafts-Unternehmens ( Wiesenhof) an. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Der Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2025/26 geschlossen. Schon seit 2019 gehört die Firmengruppe zum Sponsoren-Pool der Hanseaten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir erneut einen Hauptsponsor aus der Region gewinnen konnten", erklärte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei den Norddeutschen. Nach Medienberichten erhält der Bundesliga-Achte jährlich eine Summe von 6,75 Millionen Euro.