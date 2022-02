Köln (SID) - Für Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist der Angriff von Russland auf die Ukraine "ein Versagen der Weltpolitik". Am Ende würden "die Kleinen verlieren und die Großen diskutieren". Er hoffe, "dass wir in diesem Konflikt klar bleiben und alles hinterfragen", so Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Kölner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth.