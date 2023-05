Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln ist die Diskussionen um die Verlegung des Lokalduells bei Bayer Leverkusen leid. "Jetzt sollten wir wieder zur Tagesordnung kommen", sagte der Coach am Mittwoch und ergänzte: "Die Situation ist jetzt so. Die nehmen wir jetzt an. Und dann ist auch okay. Alles andere ist Geplänkel und braucht auch keiner."

Die Partie sollte ursprünglich am Sonntag ausgetragen werden, wurde auf "eindringlichen Wunsch" der Leverkusener in der vergangenen Woche jedoch um zwei Tage nach vorn auf Freitag (20.30 Uhr/DAZN) verlegt. Hintergrund ist Bayers Europapokaleinsatz: Die Rheinländer treten am Donnerstag kommender Woche zum Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom an.

Die der Kommunikation der Verlegung hatte beim FC für Kritik gesorgt, der Verein fühlte sich bei der Entscheidung nicht mitgenommen. Leverkusen drückte sein Bedauern aus. Baumgart wollte die Entschuldigung nicht ausführlich bewerten: "Alles gut, das beantworte ich jetzt nicht, ganz ehrlich. Die haben sich entschuldigt, super gemacht. Toll. Vielen Dank. Ich nehme die Entschuldigung gerne an. Jetzt wird es wild", sagte er sichtlich angefressen.

Auch die Diskussionen über die Bezeichnung des Duells möchte Baumgart nicht führen. "Ich nenne es gar nicht, bitte hört jetzt auf. Jetzt ist vorbei. Wir haben ein Spiel gegen Leverkusen. Der eine nennt es Derby, der andere nennt es Nachbarschaftsduell. Das ist mir scheißegal. Wir haben am Freitag ein Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft", sagte Baumgart: "Es wäre schön, wenn wir damit aufhören."