Köln (SID) - Coach Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zeigt sich vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) überrascht vom Trainerwechsel beim Gegner. "Ich habe mir das Spiel gegen Bayern angeschaut und fand es nicht so schlecht", sagte Baumgart am Donnerstag. "Für sie ist es wohl der letzte Strohhalm, sich in der Liga zu halten", so Baumgart: "Ob das richtig oder falsch ist, möchte ich nicht kommentieren."

Bielefeld hatte am Mittwoch die Entlassung von Trainer Frank Kramer bekannt gegeben, der bisherige Torwarttrainer Marco Kostmann übernimmt bis zum Saisonende. Die Vorbereitung des FC beeinflusst dies aber kaum. "Wir wollen bei uns bleiben, deswegen ist das nicht so entscheidend", sagte Baumgart und warnte vor einem "schwierigen Spiel".

Das Ziel, im nächsten Jahr europäisch zu spielen, bekräftigte der Coach des Tabellensiebten derweil: "Wir haben es bereits gesagt: Wir wollen den Europacup angreifen." Dabei helfen soll den Kölnern die gute Stimmung im Team. "Es kommt mir schon so vor als gäbe es das ein oder andere Lächeln mehr als letztes Jahr", sagte Baumgart. Ganz locker aufspielen könne man deshalb aber nicht: "Der Druck ist nicht raus, er wird jetzt sogar höher."