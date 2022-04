Leverkusen (SID) - Torjäger Patrik Schick steht nach langer Verletzungspause vor seinem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. "Schick hat sich die letzten zwei Wochen kontinuierlich gesteigert. Er ist gut durch die Woche gekommen und hat von der Verletzung keine Nachwirkungen mehr. Einzig die steigende Belastung spürt er teilweise noch", sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag.

Ob Schick ("Ein Unterschiedsspieler, er hat eine große Wichtigkeit für uns") schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC zum Einsatz kommen wird, ließ der Schweizer Fußballlehrer offen. Man wolle kein Risiko eingehen. Am 19. Februar hatte der tschechische EM-Star Schick, der in dieser Saison schon 20 Treffer für Bayer in der Bundesliga erzielte, beim Spiel in Mainz einen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten.

Seoane geht gewarnt in das Spiel gegen die Berliner mit dem neuen Chefcoach Felix Magath: "Für mich spielt die tabellarische Situation keine Rolle. Es wird ein schwieriges Spiel gegen eine robuste Mannschaft. Wir wollen alles daransetzen, das Spiel positiv zu gestalten."

Auf die Frage nach einem Magath-Effekt bei der Alten Dame meinte Seoane: "Wir wissen, dass er der Mannschaft jetzt schon einen gewissen Touch gegeben hat."