Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen will seine vielen Personalprobleme abschütteln und dennoch ins Viertelfinale der Europa League einziehen. "Wir sind enttäuscht und traurig wegen der Verletzungen. Wir werden konstant sein müssen, sehr fokussiert und in jedem Detail sehr genau", sagte Trainer Gerardo Seoane vor dem kniffligen Achtelfinal-Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Atalanta Bergamo.

Das Hinspiel hatte Bayer in Bergamo 2:3 verloren. Beim folgenden Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln (0:1) erlitt Supertalent Florian Wirtz einen Kreuzbandriss, auch Jeremie Frimpong (Saison-Aus nach Syndesmoseriss) und Patrik Schick (Muskelfaserriss) fallen lange aus. "Das Spiel wird sehr wichtig. Wir werden auf dem Platz alles dafür geben, in die nächste Runde einzuziehen", sagte Seoane.

Der Trainer forderte "Flexibilität und Handlungsschnelligkeit" ein. Mittelfeldspieler Ezequiel Palacios erklärte, Bayer habe "die Waffen, die notwendig sind". Wichtig sei die Konzentration.