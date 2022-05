Köln (SID) - Bundesliga-Torjäger Patrik Schick von Bayer Leverkusen ist erstmals Tschechiens Fußballer des Jahres. Der 26-Jährige nahm die Auszeichnung am Sonntagabend in Prag entgegen, er ist Nachfolger von Tomas Soucek (West Ham United).

Schick hatte für die Nationalmannschaft im vergangenen Sommer fünf EM-Tore erzielt, davon eines mit einem spektakulären 50-Meter-Schuss gegen Schottland. In der Bundesliga traf er in der abgelaufenen Saison 24-mal, besser war nur Robert Lewandowski (Bayern München) mit 35 Toren. Seinen Vertrag in Leverkusen hat Schick zuletzt bis 2027 verlängert.