Der tschechische Nationalspieler Patrik Schick von Bundesligist Bayer Leverkusen wird sich am Montag einer Operation an der rechten Leiste unterziehen

Leverkusen (SID) - Der tschechische Fußball-Nationalspieler Patrik Schick von Bundesligist Bayer Leverkusen wird sich am Montag einer Operation an der rechten Leiste unterziehen. Nach Angaben des Werksklub wird der 26 Jahre alte Torjäger, der 24 Treffer für Bayer in dieser Bundesliga-Saison erzielte, beim Trainingsauftakt vor der kommenden Saison wieder zur Verfügung stehen.

Schick verpasst sowohl die fünftägige Mexiko-Tour der Rheinländer als auch die Spiele für sein Heimatland in der Nations League im Juni.