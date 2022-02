Bayern München startet mit Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala in das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.

Frankfurt am Main (SID) - Bayern München startet mit Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala in das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Nach seiner Rückkehr aus der Corona-Isolation ersetzt der 19-Jährige am Samstag den erneut positiv auf das Coronavirus getesteten Thomas Müller als Antreiber im Mittelfeld.

Im Vergleich zum Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:1) baut Trainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft auf vier Positionen um. Neben Musiala sind auch Niklas Süle, Serge Gnabry und Kingsley Coman wieder von Beginn an dabei. Leroy Sane sitzt zunächst auf der Bank.

Nagelsmann muss in Frankfurt auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Neben Müller fehlen auch Torhüter Manuel Neuer, Alphonso Davies, Corentin Tolisso und Leon Goretzka.