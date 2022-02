Bayern München und Co. dürfen schon bald auf mehr Zuschauer hoffen. Ministerpräsident Markus Söder kündigte entsprechende Corona-Lockerungen an.

München (SID) - Bayern München und Co. dürfen schon bald auf mehr Zuschauer hoffen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Montag entsprechende Corona-Lockerungen an. Unter Beibehaltung der 2G-Plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht solle im Sport die erlaubte Auslastung den Angaben zufolge statt bislang 25 Prozent demnach auf 50 Prozent steigen, maximal sollen 15.000 Zuschauer erlaubt sein (bisher: 10.000). Söder sprach von einem "Einstieg in den Ausstieg" aus den Beschränkungen.