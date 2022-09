Star-Neuzugang Georgia Stanway (23) will nach dem EM-Triumph mit England auch mit Bayern München so schnell wie möglich Titel holen.

München (SID) - Star-Neuzugang Georgia Stanway (23) will nach dem EM-Triumph mit England auch mit Bayern München so schnell wie möglich Titel holen. "Wir würden lügen, wenn wir nicht über das Gewinnen von Trophäen sprechen würden. Dafür sind wir hier, dafür trainieren wir", sagte die Europameisterin vor dem Eröffnungsspiel gegen die Eintracht am Freitag (19.15 Uhr/Eurosport und MagentaSport) im Frankfurter Waldstadion.

Mit vielen neuen Spielerinnen, dem neuen Trainer Alexander Straus und einem neuen System baue der FC Bayern "etwas Besonderes auf, wie lange das dauert, liegt an uns", erklärte die von Manchester City gewechselte Mittelfeldspielerin. Der Norweger Straus verwies auf die DNA des Vereins, bei dem sich alles ums Gewinnen drehe.

Er möchte dem Team den passenden Spielstil mit Wiedererkennungswert verleihen, "der wird uns am Ende Titel bescheren". Der Auftakt des Vizemeisters gegen die Eintracht, Dritter der Vorsaison, werde aber gleich knifflig: "Sie haben viel individuelle Qualität. Es wird ein interessantes Spiel."

Interessante Eindrücke hat Stanway bereits von ihrer neuen Heimat gewonnen, gerade auf sportlicher Ebene. "Diese Liga passt zu meinem Spielstil, das Team begeistert mich, und ich habe jede Sekunde in den letzten fünf Wochen genossen."

Doch einiges ist auch ungewohnt in Deutschland - wie die Tatsache, dass Wohnungen hier ohne Einbauküche vermietet werden. "Das ist so merkwürdig", staunte Stanway - genau wie das "Autofahren auf der falschen Straßenseite".