Angreifer Mathys Tel sieht seine Zukunft beim FC Bayern. "Ich will in München besser werden", sagte der 18-Jährige im Sky-Interview.

Angreifer Mathys Tel sieht seine Zukunft bei Bayern München. "Ich will in München besser werden. In meinem Kopf gibt es nur den FC Bayern. Der FC Bayern ist für mich der beste Klub der Welt. Ich mag es, für diesen Verein zu spielen. Ich will hierbleiben. Immer", sagte der 18-Jährige im Sky-Interview.

Der Franzose war im Sommer 2022 von Stade Rennes zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt, kam auf 22 Bundesligaspiele und fünf Tore. "Meine erste Saison war sehr gut für mich. Ich habe viel gelernt und gearbeitet. Das war sehr wichtig für mein Selbstvertrauen. In der nächsten Saison will ich besser werden und weiter hart an mir arbeiten", betonte Tel.

Sollten die Münchner wie erwartet Superstar Harry Kane von Tottenham Hotspur verpflichten, gilt Tel jedoch als Kandidat für eine Leihe, um Spielpraxis zu erhalten. "Er kämpft um seinen Platz und seine Chance. Er macht das gut. Das werden wir endgültig erst ganz spät in der Transferperiode entscheiden", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf der Asienreise des Rekordmeisters.

Tel sieht sich weiter in München. Er wolle mit den Bayern "das Triple gewinnen! Wir haben die Qualität dazu. Ich möchte nächste Saison auch mein erstes Tor in der Champions League schießen. Persönlich möchte ich noch mehr spielen und mehr Tore schießen", so der Stürmer bei Sky: "Ich mag Herausforderungen. Ich habe Selbstvertrauen. Meine Eltern haben mir das mitgegeben."