Fußball-Bundesligist VfL Bochum beklagt vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zwei Coronafälle.

Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum beklagt vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zwei Coronafälle. Verteidiger Maxim Leitsch sowie Angreifer Luis Hartwig wurden positiv getestet und haben sich in häusliche Isolation begeben. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Beiden Spielern gehe es gut.