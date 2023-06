Zum dritten Mal in Folge bereitet sich der VfL Bochum in Südtirol auf die neue Saison vor.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum bereitet sich zum dritten Mal in Folge in Südtirol auf die neue Saison vor. Die Westfalen beziehen vom 23. bis 30. Juli erneut Quartier im Hotel Windschar in Gais in der Ferienregion Bruneck.

Trainingsauftakt ist am 5. Juli um 10.30 Uhr am heimischen Ruhrstadion. Erste Testspiele sind bereits terminiert: Am 11. Juli trifft der VfL auf Kickers Emden, vier Tage später werden die Blau-Weißen bei der Saisoneröffnung des Drittligisten SC Verl zu Gast sein.

Pflichtspielauftakt ist vom 11. und 14. August die erste Hauptrunde im DFB-Pokal, eine Woche später beginnt die Bundesliga-Saison.