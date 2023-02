Freiburg (SID) - Frauenfußball-Bundesligist SC Freiburg hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch die kanadische Torhüterin Gabrielle Lambert verpflichtet. Da Stammkeeperin Rafaela Borggräfe krankheitsbedingt in den kommenden Wochen ausfällt, wechselte die 29 Jahre alte Lambert vom HSC Montpellier in den Breisgau und erhielt einen Vertrag bis Saisonende. Das teilte der Sport-Club am Mittwoch mit.

"Wir möchten Raffa für ihre Genesung die Zeit und Sicherheit geben, die sie benötigt, und dennoch den Konkurrenzkampf auf der Torhüterinnenposition in dieser Phase bis Saisonende hochhalten", erklärte Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick.