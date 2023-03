Wolfsburg (SID) - Die Offensivspielerinnen Pauline Bremer und Rebecka Blomqvist werden den Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg im Sommer verlassen. Das gab Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, am Mittwoch bekannt. Die 21-malige Nationalspielerin Bremer habe nach drei VfL-Jahren kein Vertragsangebot erhalten, die Schwedin Blomqvist suche trotz eines Angebots eine neue Herausforderung. "Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass wir eine Stammspielerin verlieren", ergänzte Kellermann zur Kaderplanung.

Mit Blick auf das wieder spannende Meisterrennen wertete der 54-Jährige das 1:2 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag "als einmaligen Ausrutscher, wir hatten einen rabenschwarzen Tag", sagte er zur ersten Saison-Niederlage. Das direkte Duell mit dem FC Bayern, der aktuell zwei Punkte Rückstand hat, am 25. März in München werde "nach jetzigem Stand" nur dann zur Vorentscheidung im Titelkampf führen, "wenn wir das Spiel gewinnen", sagte Kellermann.