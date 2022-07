Kopenhagen (SID) - Die deutschen Bundesliga-Teamshaben bei der Klub-WM der FIFA-eSportler eine Top-Platzierung verpasst. Schalke 04 scheiterte als bester Vertreter der Virtuellen Bundesliga (VBL) beim FIFAe Club World Cup in Kopenhagen im Viertelfinale. Den Titel sicherte sich am Samstag das spanische Team Riders, das im Finale mit 2:1 (1:1, 1:0) gegen SAF aus Großbritannien gewann.

Bei dem Turnier in Dänemarks Hauptstadt war Schalke am Freitag in der Runde der letzten Acht mit 3:0 (2:0, 1:0) gegen "Ninjas in Pijamas" ausgeschieden. Zuvor hatten die Gelsenkirchener im Achtelfinale das Duell gegen die deutsche Organisation NEO um Deutschlands Einzelmeister Dylan "DullenMIKE" Neuhausen gewonnen. Der 1. FC Köln verpasste die K.o.-Phase als Fünfter seiner Gruppe.

Nach dem deutschen Einzel-Triumph in der vergangenen Woche durch Umut "Umut" Gültekin, der sich mit RB Leipzig für die Klub-WM nicht qualifiziert hatte, kämpften seit Mittwoch 24 Teams um den Klub-Weltmeister-Titel der Fußball-Simulation FIFA 22 und ein Preisgeld in Höhe von 300.000 Dollar.

Nach der Klub-WM wartet das letzte von drei Turnieren in Kopenhagen. Beim eNations Cup treten ab Mittwoch die besten Nationalmannschaften gegeneinander an. Für Deutschland gehen Gültekin, Neuhausen, Mustafa "Musti" Cankal und Kai "hensoo" Hense an den Start. In der Gruppe B trifft die deutsche Auswahl auf Schweden, Frankreich, Peru, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate.