Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Tabellenführer Union Berlin am Sonntag auf Anthony Modeste verzichten.

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Tabellenführer Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf Anthony Modeste verzichten. Der Stürmer trat die kurze Flugreise am Samstag nach Informationen der Ruhr Nachrichten wie Mittelfeldspieler Marius Wolf nicht an. Somit wird höchstwahrscheinlich Youssoufa Moukoko den Platz im BVB-Angriffszentrum einnehmen.

Marco Reus dagegen steht nach seiner Knöchelverletzung aus dem Revierderby gegen Schalke 04 (1:0) vor einem Comeback. Ob es für die Startelf reichen wird, hatte Trainer Edin Terzic am Freitag offen gelassen.