Dortmund (SID) - Torjäger Erling Haaland steht dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im vorletzten Saisonspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zur Verfügung. Der Norweger reiste am Freitag mit der Mannschaft nach Fürth. Trainer Marco Rose hatte tags zuvor berichtet, dass Haaland aufgrund einer Erkrankung am Mittwoch nicht trainiert habe. Am Donnerstag war der 21-Jährige aber schon bei der Beerdigung seines verstorbenen Beraters Mino Raiola in Monaco.

Der BVB will sich mit einem Sieg beim bereits feststehenden Absteiger Platz zwei hinter Serienmeister Bayern München sichern. "Wir wollen Vizemeister werden, ganz klar", sagte Rose.