Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss für die restliche Saison auf seinen Angreifer Steffen Tigges verzichten. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, hat sich der 23-Jährige am Mittwoch eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen und wird in den kommenden Tagen operiert.

Tigges erzielte für den Pokalsieger in dieser Saison drei Bundesligatore. Der BVB muss im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zudem auf Nachwuchsstürmer Youssoufa Moukoko und die coronapositiven Mats Hummels und Raphael Guerreiro verzichten.