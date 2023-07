Emre Can ist in der vergangenen Saison zum Führungspieler geworden. Jetzt hat er seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Vizemeister Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Fußball-Nationalspieler Emre Can vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Die Einigung sei bereits am Freitag erfolgt, teilte der BVB am Samstag mit. Der 29-Jährige war im Januar 2020 für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin gekommen und hatte sich in der vergangenen Rückrunde zur Führungsfigur entwickelt.

Can habe sich in der abgelaufenen Saison "zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen - und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft."

Zur WM in Katar hatte es Can wegen der starken Konkurrenz auf der defensiven Mittelfeldposition zwar nicht geschafft, anschließend aber beim BVB voll überzeugt. "In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten. Es muss mein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser. Dortmund und ich passen gut zueinander", sagte Can, der 2021 mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen hatte.