International läuft es rund: Der SC Freiburg gewinnt auch sein viertes Spiel in der Europa League und steht bereits vorzeitig in der K.o.-Phase.

Nantes (SID) - Die letzten Minuten konnte Christian Streich entspannt an der Seitenlinie verfolgen, dann klatschte der Trainer des SC Freiburg sichtlich zufrieden mit seinem französischen Trainerkollegen Antoine Kombouare ab - nach dem souveränen 4:0 (1:0) beim FC Nantes hatte Streich allen Grund zur Freude: Die Breisgauer stehen in der Europa League bereits sicher in der K.o.-Phase und haben durch ihre weiter makellose Bilanz von nunmehr vier Siegen in vier Spielen auch gute Aussichten auf den direkten Einzug ins Achtelfinale.

"Es war kein leichtes Spiel, aber wenn man mal an einem Tag über Effizienz sprechen kann, dann heute", sagte Torhüter Mark Flekken bei RTL+: "Wir haben unsere Chancen super genutzt." Aber gerade in der ersten Hälfte habe Freiburg auch "viel Glück" gehabt.

Lukas Kübler (26.), der eingewechselte Michael Gregoritsch (71.), Moses Simon (82.) per ein Eigentor und Woo-Yeong Jeong (87.) trafen für den Sport-Club in Westfrankreich. Freiburg, das bereits am Sonntag zum Topspiel in der Bundesliga bei Meister Bayern München (19.30 Uhr/DAZN) wieder gefordert ist, ist nun wettbewerbsübergreifend seit elf Spielen ungeschlagen.

Streich, der nach überstandener Corona-Infektion wieder an der Seitenlinie stand, änderte seine Startformation erstmals seit sechs Spielen wieder. In Jeong, Yannik Keitel, Kübler und Nils Petersen rückten vier neue Akteure in die Anfangself.

Freiburg begann wie erwartet mit viel Ballbesitz und kam früh zu einer guten Möglichkeit. Doch Philipp Lienhart köpfte nach einer Ecke knapp über das Tor der Gastgeber (3.). Kurze Zeit später hatte der Sport-Club gleich zweimal Glück: Zunächst scheiterte Moussa Sissoko per Kopf an der Latte (12.), und danach traf Sebastien Corchia nur den Pfosten (20.).

Quasi aus dem Nichts ging Freiburg kurze Zeit später in Führung. Küblers satter Schuss schlug unhaltbar im Tor der Hausherren ein. In der Folge übernahmen die Breisgauer wieder zunehmend die Kontrolle, wurden aber nur noch einmal durch Ritsu Doan halbwegs gefährlich (44.).

Nach der Pause übte Nantes mehr Druck aus. Freiburg beschränkte sich nun auf eine stabile Defensive und konnte nur selten für Entlastung sorgen (64.), ehe Gregoritsch einen perfekt ausgespielten Konter vollenden konnte. Danach gaben sich die Platzherren sichtlich auf.