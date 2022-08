Stuttgart (SID) - Mittelfeldspieler Darko Churlinov verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart endgültig und wechselt zum englischen Zweitligisten FC Burnley. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Churlinov stand seit Sommer 2020 in Stuttgart unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der 22 Jahre alte Nordmazedonier an Schalke 04 ausgeliehen.

"Darko hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten zeichnen ihn besonders seine große Einsatzbereitschaft und sein Siegeswille aus", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat: "Wir hätten Darko gerne weiter bei uns gesehen, gleichzeitig können wir aber seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehen."